تحديث الأحوزة العمرانية بعدة قرى تابعة لمركز أبوقرقاص بالمنيا

عقد المهندس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، اجتماعا مع المهندسة سالي عطفي مديرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتنمية العمرانية بمحافظة المنيا، لمناقشة تحديث الأحوزة العمرانية بالعزب التابعة للمركز، وحضر الاجتماع طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص والمهندسة مرهان عياد مديرة التخطيط العمراني بمركز أبوقرقاص، والمهندسة عبير شحاتة مديرة الإدارة الهندسية بمركز أبوقرقاص.

تحديث المُخطط الاستراتيجي للمدينة أو القرية

تناول الاجتماع مناقشة تحديث الأحوزة العُمرانية بالعزب التابعة لمركز أبوقرقاص طبقا للقانون الذي يوجب تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل 5 سنوات على الأكثر؛ لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل وتحديث المُخطط واعتماد هذا التعديل والتحديث باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، ولائحته التنفيذية لإعداد المخطط الاستراتيجي العام واعتماده.

إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية

وأكد رئيس مركز أبوقرقاص أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة تٌسهم بشكل كبير في إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسُكانية، وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، إضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات.