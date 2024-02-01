أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال فبراير في المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين، خلال شهر فبراير الجاري، بمختلف مراكز المحافظة.

خدمات السيارات المنتقلة لخدمة العملاء

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقدم السيارة المتنقلة خدمات الشركة المختلفة ومنها:

- سداد الفواتير

- والتعاقد علي تركيب العدادات

- وبيع القطع الموفرة

- وغيرها من الخدمات الأخرى.

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المنوفية

ومن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

1- شبين الكوم - بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطه رفع صرف صحي.

2- بركة السبع - كفر هلال - بمحطه صرف صحي كفر هلال أمام المقابر.

3- أشمون - سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس.

4- الشهداء - نادر - شارع الجسر بجوار الشقير بجوار جامع الشقيري.

5- قويسنا - كفر ميت العبسي - محطة رفع كفر ميت العبس أمام مسجد أبو المكارم.