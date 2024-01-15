شركة المياه تشن حملات لضبط المخالفين ومنع التعديات على الشبكات

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّ لجان الوصلات الخلسة بالشرقية، تواصل جهودها المستمرة، من أجل التصدي لكافة المخالفات والممارسات غير القانونية، بالتعدي على مقدرات الدولة، من شبكات المياه بكافة مراكز المحافظة.

تحصيل المتأخرات في الفواتير

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى قيام فرع كفر صقر، تحت إشراف مدير عام الفرع والإدارة العامة للاشتراكات والعدادات والوصلات الخلسة، بشن حملات مكثفه لضبط حالات التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، وتحصيل المتأخرات في الفواتير، وعمل حصر بالتراكمات والتأكد من كفاءة العدادات بحي النصر بمدينة كفر صقر، وبقري أبوغيات والبدري والزاديين التابعين للوحدة المحلية بسنجها، وقد جرى تتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لشروط التعاقد.

تسهيل التواصل مع المواطنين

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة لا تدخر جهدًا في توفير كافة البيانات والمعلومات، التي يحتاجها المواطنين؛ لإدخال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال مراكز خدمة العملاء المتواجدة بكافة أفرع وقطاعات الشركة، أو من خلال رقم الخط الساخن 125 بالإضافة إلى خدمات سيارات خدمه العملاء، التي تجوب قري ومدن كافة مراكز المحافظة؛ لتسهيل التواصل مع المواطنين، خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

التوعية بمخاطر التوصيل غير القانوني

وأشار إلى أن الشركة تحرص على تنظيم قوافل التوعية المختلفة، بكافة قري المحافظة للتوعية بمخاطر التوصيل غير القانوني، وما يقع على الشخص المتعدي من عقوبات قانونية وتجارية بالإضافة إلى التعريف بالإجراءات السليمة والقانونية، للراغبين في الحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة.