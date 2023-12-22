موعد اختبارات المتقدمين لوظائف شركة المياه بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عن تحديد موعد الاختبار الشفوي للمتقدمين لشغل وظيفة كيميائي في تخصصات «الكيمياء الخاصة والبرامج المزدوجة - كيمياء وحيوان كيمياء ونبات - كيمياء وميكرو - الكيمياء والكيمياء الحيوية - بيولوجي - ميكروبيوجي» وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2023 بمقر الشركة بمدينة المنيا بشارع عدنان المالكي (ديوان عام شركة المياه) على أن يكون الحضور الساعة التاسعة صباحاً وبدء الاختبارات الساعة العاشرة صباحًا.

مواعيد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لاختبار وظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد الاختبارات الشفوية للمتقدمين لشغل وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023 كالتالي:

- كيمياء خاصة يومي 1 و2 من شهر يناير المقبل 2024

- كيمياء وجيولوجيا وكيمياء ونبات وكيمياء وكيمياء حيوية يوم 3 من شهر يناير المقبل 2024

- كيمياء وحيوان يوم 4 من شهر يناير المقبل

- كيمياء وميكرو يوم 8 من شهر يناير المقبل

- ميكروبيولوجي يومي 9 و10 من شهر يناير المقبل

بيولوجي «حيوان ونبات» يوم 14 من شهر يناير المقبل 2024

المستندات المطلوبة للمتقدمين لاختبار وظائف شركة المياه 2023

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر المنشور المتقدمين لشغل وظائف الإعلان رقم 1 لسنة 2023 والمقرر لهم إجراء الاختبارات الشفوية إحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالميعاد المحدد بمقر الشركة بمدينة المنيا بشارع عدنان المالكي.