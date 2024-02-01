محذوفات الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعديلات والموضوعات المحذوفة في محتوى منهج الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.

وأكدت الوزارة، موافقة وزير التربية والتعليم، حذف الأجزاء التي تحتمل صعوبة على طلاب الصف الثالث الثانوي المدمجين.

وأسوة بالأعوام السابقة، جرى تحديد الأجزاء المحذوفة لطلاب الدمج في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، مراعاة للظروف الخاصة للطلاب المعاقين المدمجين بمدارس التعليم العام ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس.

وقالت، نقترح حذف الأجزاء الآتية، من مواد العلوم في شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، أسوة بما تم في العام الدراسي 2016/2017، وما بعده.

1- الفيزياء

- قانونا كيرشوف، من الفصل الأول من الوحدة الأولى، من ص 13 حتی ص 18.

- دوائر التيار المتردد، الفصل الرابع من الوحدة الأولى، من ص 91 حتی ص 107.

2- الكيمياء

- الكحولات - الأحماض الكربوكسيلية – الأسترات، من الباب الخامس، من ص 151 حتى ص 187.

3- الأحياء

- الأحماض النووية وتخليق البروتين، الفصل الثاني من الوحدة الثانية، من ص 121 حتى ص 142.

4- الجيولوجيا والعلوم البيئية، الحركات الأرضية والانجراف القاري، الباب الرابع، من ص 43 حتى ص 60.