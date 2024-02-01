تفاصيل وشروط المزاد العلني لتأجير حديقة الربيع في أبوقرقاص بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص في جنوب محافظة المنيا، إعادة إجراء المزايدة العلنية المحلية لعملية تأجير حديقة الربيع، الكائنة بتقسيم الشيخ عيسى بمدينة الفكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بحد أقصى ثلاث سنوات.

موعد مزاد تأجير حديقة الربيع

كشف بيان أصدرته الوحدة المحلية في أبوقرقاص، أن موعد المزاد، يوم الأحد 18 فبراير 2024 الساعة الثانية عشر ظهراً، بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص.

شروط الدخول في المزاد

وتشمل شروط الدخول في المزاد العلني: التأمين المؤقت: 2500 جنيه، ثمن كراسة الشروط والمواصفات: 299 جنيه + 14% ضريبة على القيمة المضافة، بطاقة الرقم القومي سارية، البطاقة الضريبية مدون بها أخر إقرار ضريبي، ما يفيد التسجيل علي بوابة التعاقدات العامة، صحيفة أحوال جنائية (فيش جنائي).

ودعت محلية أبوقرقاص جميع الراغبين في الاشتراك في المزاد الحضور في الميعاد المحدد بديوان الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ومعهم المستندات المطلوبة.

وأوضحت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص، أن كراسة الشروط والمواصفات وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، مكملا لهذا الإعلان.