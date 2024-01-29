كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمصر.. اعرف الخطوات

تلتزم مصلحة الضرائب المصرية المنشأت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، القيام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتسجيل الفروع التابعة لها والحصول على شهادة تسجيل.

كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمصر للشركات

ويمكن للشركات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة باتباع الخطوات الآتي:

- كتابة معلومات مبسطة عن أعمالهم في مصر فقط.

- الالتزام بسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتهم.

- يشمل نظام «التسجيل المبسط» للموردين غير المقيمين تقديم إقرارات ضريبة مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا.

واتخذت مصلحة الضرائب هذه الخطوة لتتفق مع الاتجاهات العالمية نحو تبسيط الامتثال لضريبة القيمة المضافة للموردين غير المقيمين، ومنصات التوزيع الإلكترونية، فالعديد من البلدان حول العالم، نفذت أنظمة مشابهة لتسجيل الموردين غير المقيمين.

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد

وعن كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمصر، فقد خصصت وزارة المالية خدمة عبر موقع مصلحة الضرائب ويمكن التسجيل فيها عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع مصلحة الضرائب من هنـــا.

- اضغط على أيقونة التسجيل الضريبي.

- اختر تسجيل.

- اكتب البريد الإلكتروني.

- اضغط على اشتراك.

خدمات موقع مصلحة الضرائب

ويتيح الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب عدة خدمات من بينها الآتي:

- الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالفاتورة الإلكترونية.

- القائمة السوداء لمنظومة الفواتير الإلكترونية.

- الاستعلام عن المُسجلين في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

- الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني.

- الاستعلام لبرنامج تحفيز المواطنين فاتورتك حمايتك وجايزتك.

- الاستعلام عن بيانات تحويل ملفات ممول إلى منطقة القاهرة ثان.

- الاستعلام عن بيانات تحويل ملفات ممول إلى منطقة القاهرة ثالث.

- الاستعلام عن بيانات تحويل ملفات ممول إلى منطقة القليوبية.

ضوابط التسجيل في منظومة ضريبة القيمة المضافة

- لا يمكن الاكتفاء بتسجيل أحد الفروع أو المركز الرئيسي فقط بل يلزم تسجيل جميع الفروع.

- عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

- تناشد مصلحة الضرائب المصرية هذه المنشآت بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع.

- ضرورة وضع شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع.

- شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

التزام المنشآت بتسجيل الفروع التابعة لها في ضريبة القيمة المضافة، يسهل عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.

وفي تصريحات سابقة، ذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ نظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية «EDPS»، للمستهلك في مصر، يُسهم في تعزيز جهود الامتثال الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار.

فائدة نظام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

ومن بين الشركات المسجلة بنظام «التسجيل المبسط» في الضريبة على القيمة المضافة للموردين غير المقيمين: مجموعة شركات «أمازون، وجوجل، وبلومبرج، وديجيتال ريفر، وميتا، وفيس بوك، وديزني، وآبل، وآي باي، وهاواوي، ونيتفلكس، وسامسونج».

ويسهل نظام التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على الشركات والموردين، حيث أنه لا حاجة لإنشاء كيانات مادية في مصر للموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية، ويمكنهم من خلال النظام المبسط التسجيل في ضريبة «القيمة المضافة» عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.

الخط الساخن لمصلحة الضرائب

ويمكن التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395؛ للرد على كل الاستفسارات والتساؤلات، ويمكن الاتصال علي الخط الساخن 16189 للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، ويتم الاتصال من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.