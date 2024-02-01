نتيجة إعدادية الوادي الجديد 2024.. اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس

يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة نتيجة إعدادية الوادي الجديد 2024 بالاسم ورقم الجلوس، إذ تجرى أعمال التصحيح لمختلف المواد ومراجعتها بدقة، إذ يجري الحصول على نتيجة إعدادية الوادي الجديد بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الترم الأول 2024

وأعلنت مديرية التربية والتعليم اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 95.8%، بعد أن تقدم للامتحانات 4864 طالبا وطالبة، نجح منهم 4858 طالبا وتغيب 6 طلاب، وحصل 12 طالبا على الدرجة النهائية.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالوادي الجديد

وحددت المديرية لينك محدد يمكن من خلاله الحصول على نتيجة إعدادية الوادي الجديد 2024 بـ الاسم ورقم الجلوس بكل سهولة، من هنا، وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على حفظ واستهلاك

الحصول على النتيجة بالمدارس من الاسم ورقم الجلوس

وأكدت المديرية أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة، والتمكن من معرفة النتيجة من خلال الاسم الخاص بالطالب ورقم الجلوس.