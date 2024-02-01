أمطار ثلجية بالقاهرة وطقس بارد على مدن شمال وجنوب سيناء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لنهاية اليوم الخميس، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ليلا، مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

فيما تسقط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد خلال الساعات القادمة، وفق بيان الأرصاد.

سقوط أمطار وحبات البرد

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين بتوخي الحذر عند الخروج ليلا، وشددت على ضرورة ارتداء جواكت ثقيلة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة خلال الساعات الأولى على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 8 درجات مئوية.

سبب تقلبات الطقس

وأوضحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حالة عدم الاستقرار مستمرة خلال الساعات المقبلة ويخف تأثيرها تدريجيا مع بداية الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن أسباب انخفاض درجات وتكاثر السحب الممطرة، هو وجود كتل هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا مرورا بمسطح البحر المتوسط، وتعمل على انخفاض درجات الحرارة.

ولفتت منار، إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس يعود إلى وجود امتداد منخفض جوي متعمق بقوة في طبقات الجو العليا، ما يعمل على تكاثر السحب الرعدية والركامية والمنخفضة والمتوسطة.