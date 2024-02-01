تنخفض لأقل من الصفر.. حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ما زالت منخفضة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتصل درجة الحرارة إلى أقل من الصفر على قمم جبال سانت كاترين.

حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا

وإليك تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة في المحافظات، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، وهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

- ليل شديد البرودة على أغلب الأنحاء مع تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

- درجة الحرارة الصغرى: 9 درجات مئوية.

- فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى أقل من صفر درجة مئوية.

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البَرَد.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق أخرى خلال فترات متقطعة.

السواحل الشمالية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.

- فرصة هطول الأمطار تقدر بـ 40% تقريبا.

- نشاط رياح على فترات متقطعة.

جنوب سيناء:

- طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً.

- درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 8 درجة مئوية.

- نشاط رياح على فترات متقطعة.

شمال الصعيد:

- طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- درجة الحرارة الصغرى: 4 درجات مئوية.

- فرصة تكون الصقيع على المزروعات.

- نشاط رياح على فترات متقطعة.

جنوب الصعيد:

- طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً.

- درجة الحرارة الصغرى 8 درجة مئوية.

- نشاط رياح على فترات متقطعة.