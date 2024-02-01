هل تسقط أمطار مرة أخرى على القاهرة اليوم بعد عودة الطقس المشمس؟

يتساءل العديد من المواطنين عن حالة الطقس بعد الظهور الجزئي للشمس على القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، ولكن تبقى الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، بعد أمطار متفرقة ضربت البلاد أمس، فهل تعود الأمطار إلى القاهرة من جديد؟

هل تعود الأمطار إلى القاهرة اليوم؟

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية الأخيرة، تبين تكاثر سحب ممطرة ورعدية على مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بدءًا من السواحل الشمالية الغربية، ووصولا إلى مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، لتسقط معها أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد، وهو ما يعني عدم سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في وقت سابق إلى أن العديد من المناطق، بدءًا من شمال البلاد ومرورًا بشمال الصعيد وحتى القاهرة الكبرى، شهدت أمس، تساقط أمطار متفاوتة الشدة، وقد صاحبتها الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وتساقطت حبات البرد على مختلف محافظات الساحل الشمالي، بجانب وجود نشاط للرياح مما أدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وأتت درجات الحرارة خلال الساعات الأولى على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: 8 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: 9 درجات مئوية.

- شمال الصعيد: 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: 8 درجات مئوية.