أحمد كامل يطرح «من سكات» أولى أغنياته في 2024  

طرح النجم أحمد كامل، أولى أغنياته، في موسم شتاء 2024 وتحمل عنوان «من سكات» - Lyric Video- على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو، وهي أغنية لها طابع درامي وكلماتها حزينة، يحكي من خلالها قصة حزنه بسبب ذكريات جمعته بحبيبته.

أغنية «من سكات» كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقى، إسلام الأزرق، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.. وتقول كلماتها:

فكرت همشيلك لاقيتني مشيت لأحزاني.. طلع إللي روحك تبقى فيه نصيب واحد تاني

كان ليه رد الوجع بوجع مع إن أنا مسامح.. وإزاي مشيتي لبكره وأنا سايباني فـي إمبارح

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره .. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره .. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي .. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي .. علشان مابترجعيش

من يوم ما شوفتك في الغياب ماشيه عني بعيد

بقى كل يوم بصحاه دليل إني هعيش فـي حزن جديد

فـ إزاي بتمشي الدنيا عادي وناس لناس بتعيش

وأنا لسه أول يوم في بعدك عني مابيمشيش

كان في حلول كتيره .. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره .. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي .. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي .. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره .. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره .. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي .. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي .. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره .. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره .. بيني وبين إللي فات