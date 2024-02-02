دعاء يوم الجمعة المستجاب.. اعرف الصيغة المستحبة

دعاء يوم الجمعة المستجاب هو واحدا من الأدعية التي يرددها العديد من المسلمين في هذا اليوم، إذ أن يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع ويسعى الكثير من المواطنين إلى اغتنام فضله بقدر المستطاع، من خلال الذكر والدعاء وغيره، وتستعرض «الوطن» أفضل الأدعية.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

وعن دعاء يوم الجمعة المستجاب، قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه من المستحب أن يكثر العبد من الدعاء في يوم الجمعة، والحرص على أي عبادة عموما وذلك نظرا لأن هذا اليوم هو يوم مبارك، وقد خصه الله سبحانه وتعالى بالكثير من الخير والبركات.

ولفت في حديثه حول دعاء يوم الجمعة المستجاب، إلى أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يستعين بها العبد في هذا اليوم الكريم، ويستحب أن يقوم العبد بترديد ما يخطر على باله مما يرغب به من خير الدنيا والآخرة، وأن يدعوا لنفسه وأهله وأحبته، ولفتت إلى بعض الأدعية المستحبة ومنها:

- اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

- اللهم إنّا نسألك أن تكتب لأولادنا توفيقًا وصلاحًا وسدادًا، وأن تهديهم وترشدهم وتعافيهم وتعفو عنهم. اللهم اجعل أبناءنا قرة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة، وأعنهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، وأسعد قلوبنا بطاعتهم لنا وبرّهم بنا. ربّنا ارزق أبناءنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.

دعاء يوم الجمعة المستجاب ووقت ترديده

وبعيدا عن دعاء يوم الجمعة المستجاب، لفت الاطرش إلى أنه من المستحب أن يحرص العبد على الإكثار من الدعاء في وقت غروب شمس يوم الجمعة، وذلك لأنه من المرجح أن هذه الساعة من يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، بالتالي لابد من أن يحرص العبد على استغلالها

دعاء يوم الجمعة المستجاب هو واحدا من الأدعية التي لم يرد لها صيغة محددة، وذلك وفقا لما قاله الأطرش، حيث أكد عدم وجود صيغة محددة لهذا الدعاء، ولكن هناك بعض الصيغ التي يستحب أن يرددها العبد، ومنها:

- اللّهم أرزقني حبك وحب من ينفعني حبّه عندك.

-اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.