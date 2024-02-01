«نوكس آرت جاليري».. ساحة فنية لدعم الفنون البصرية وعرض الأعمال الأصلية

تنطلق يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، أحدث ساحة فنية لدعم الفنون البصرية «نوكس آرت جاليري»، وهي عبارة قاعة بمساحة واسعة مخصصة لعرض اللوحات الفنية وتقع بالدور الأول من «ذا نوكس مول»، والذي يعد أحدث مركز تجاري بالتجمع الخامس، ويتميز بطابع معماري خاص، يبرز مدى اهتمام مؤسسيه بالفنون، وهو ما يلاحظ من خلال الأعمال الفنية، واللوحات الأصلية التي تزين جدران المركز التجاري.

وتقوم فكرة «نوكس آرت جاليري» على التعاون والتنسيق بين الجاليريهات المختلفة في مصر والعالم العربي، حيث يقوم كل جاليري بتنظيم معرض لمجموعة فنانين لمدة محددة، وبمجرد انتهاء تلك المدة يتولى جاليري آخر التنظيم، وهكذا لتصبح هذه المساحة داعمة لكل الفنانين التشكيلين، ما يصب في مصلحة الحركة التشكيلية، ويضيف إلى الحياة الثقافية.

‎وأعلن كل من المهندس سامح أمين والمهندس محمد عباس أعضاء مجلس إدارة «ذا نوكس مول» و«نوكس آرت جاليري» في بيان، أن الهدف من تدشين هذه المساحة الفنية الحرة هو دعم الحركة التشكيلية، والعمل على نشر الثقافة البصرية لإيمانهما بأهمية القوة الناعمة وتأثيرها على المجتمع‎.

وصرح الفنان أيمن لطفي عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للمعرض، أن المعرض الافتتاحي المنتظر أن يقام في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 9 فبراير الجاري ويستمر حتى نهاية فبراير 2024 سيكون من تنظيم جاليري قرطبة، لتكون بداية انطلاق هذه المساحة الفنية الثقافية الحرة.

ومن جانبه أعرب محمد الجبالي مدير جاليري قرطبة، عن سعادته بأن يحظى قرطبة بتنظيم المعرض الأول الذي سيقام في نوكس آرت جاليري، مشيرا إلى أن المعرض سيضم نخبة مختارة من الفنانين يمثلون أجيال، واتجاهات، ومدارس فنية مختلفة، ما يؤثر بشكل إيجابي على مستوى المعرض، ويجعله شديد الثراء والتميز، مؤكدا على أن الدعوة عامة لكل الفنانين والمهتمين والمتذوقين للفن التشكيلي بصفة عامة.‎