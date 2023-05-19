افتتاح 3 معارض فنون تشكيلية في 20 و24 مايو

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش العديد من الفعاليات من بينها ثلاثة معارض فنية هي «تفانين 2» و«لحظة بريق» بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، و«تشكيلات معاصرة للكائن الخرافي الفاطمي» بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم.

وقال القطاع في بيان صحفي: «يتم افتتاح معرض الفنانة نهى محفوظ بعنوان تفانين 2 وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، ويستمر المعرض حتى 2 يونيو 2023»

«لحظة بريق»

كما يتم افتتاح معرض الفنانة أسماء شاهين بعنوان «لحظة بريق» وذلك في تمام الساعة الـ7 من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.يستمر المعرض حتى 2 يونيو 2023.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً: الساعة 9 مساءً عدا يومي الجمعة والاثنين.

العنوان: 6 شارع أحمد شوقي – خلف برج النيل أمام حديقة الحيوان – كورنيش النيل بالجيزة.

معرض «تشكيلات معاصرة للكائن الخرافي الفاطمي»

كما يتم افتتاح معرض الفنان أشرف الأعصر معرض «تشكيلات معاصرة للكائن الخرافي الفاطمي» وذلك في تمام الساعة الـ12 من ظهر يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 بقاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم. يستمر المعرض حتى 30 مايو 2023.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً : الساعة 4 عصراً عدا يومي الجمعة والإثنين.

العنوان: 22 ش الكريم متفرع من شارع سليم الأول – الزيتون القاهرة.