8 معلومات عن عملية إغراق أنفاق غزة.. ومخاوف من قتل المحتجزين

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، نيتها استخدام مياه البحر لإغراق أنفاق غزة، بعدما فشلت في الوصول للمحتجزين أو الوصول لقادة المقاومة الفلسطينية، وأعلنت بالفعل عن تنفيذ مخطط اغراق أنفاق الفصائل الفلسطينية.

معلومات حول إغراق أنفاق غزة

«جيروزاليم بوست» تكشف تفاصيل العملية التي نرصدها لكم فيما يلي:

1- أطلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي على عملية إغراق أنفاق الفصائل الفلسطينية بمياة البحر اسم عمليىة «أتلانتس» نسبة إلى الأسطورة اليونانية حول الجزيرة الغارقة.

2- منعت الرقابة في دولة الاحتلال الصحف الإسرائيلية من نشر تفاصيل العملية.

3- اعتمد جيش الاحتلال على أسلوب الغمر بمياه البحر لمحاربة أنفاق الفصائل الفلسطينية، بعدما فشلت المتفجرات والروبوتات والغارات الجوية والجنود.

4- اعترفت دولة الاحتلال أن أنفاق الفصائل الفلسطينية تتحرك في اتجاهات عديدة ومختلفة وتستخدم أبواب مضادة للتفجير ومواد أخرى، ما قد يحبط أو يقلل من فعالية نظام الاغراق بالمياه.

5- اعتبرت قوات الاحتلال أن فكرة اغراق الأنفاق بمياة البحر أكثر فعالية بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.

6- قام محللون متخصصون في جيش الاحتلال بدراسة أنواع مختلفة من التضاريس أيضًا، لمعرفة الأماكن التي من المحتمل أن تكون ذات قيمة أكبر في تدمير الأنفاق، وحصلت مجموعات على تدريب مخصص لإغراق الأنفاق.

7- لم يكشف جيش الاحتلال حتى الآن عن أي بيانات حول عدد الأنفاق التي دمرها أو أغرقها.

8- حذر كثير من الخبراء من إغراق الأنفاق بالمياه، لأنه قد يتسبب في قتل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

9- أعلن مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن 80% من الانفاق الواسعة تحت الأرض في غزة لا تزال سليمة وأن 20% إلى 40 % من الأنفاق في غزة قد دمرت أو أصبحت غير صالحة للعمل، طبقًا لما أعلنته صحيفة «واشنطن بوست».