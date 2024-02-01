بسبب معاناته النفسية وشعوره بالذنب.. جندي إسرائيلي يعلن إسلامه عبر بث مباشر

سماء لا تخلو من أصوات الصواريخ في كل مكان، ونازحون تركوا منازلهم حطامًا، بعد ما دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشاهد باتت تتكرر يومًا تلو الآخر، ودماء تنزف لأهالي غزة، كانت كفيلة لتحريك مشاعر الوطن العربي.

مر جندي إسرائيلي بمعاناة نفسية شديدة، بعد مشاركته في الحرب، وقتله مئات الضحايا والأبرياء، ليشعر بالذنب لما ارتكبه من جرائم، ليعلن بعدها إسلامه في بث مباشر، ليشكِّل الأمر صدمة ومفاجأة في آن واحد للمحيطين به، معربًا أن ذلك حدث بعد تعرضه لأزمة ما بعد الصدمة، ليعلق عليه جمال فرويز، استشاري الطب النفسي خلال حديثه لـ«الوطن»: «أن ما حدث له هو اضطراب ما بعد الصدمة، أن الشخص في حالة تعرضه لأي شيء يذكره بما حدث، مهما كان بسيطًا، إلا أنه يجعله يسترجع كل الذكريات السيئة المرتبطة بما حدث».

معاناة نفسية لجندي إسرائيلي

تابع «فرويز»: أن الآثار النفسية تظل مرتبطة بالشخص، وتجعل لديه عدة اضطرابات في النوم، ومشاكل في الأكل، وتهيج جسماني، الأمر الذي يجعله دومًا يلحلم كوابيس مزعجة في أثناء النوم: «يقوم من النوم متأثرا، وأي صوت جنبه ممكن يسببله مشكلة، حتى لو صوت موتوسيكل، الأمر اللي بيخلي الأحداث تدور في ذهنه، على فترات متقاربة، فهو يشعر دومًا بالذنب حول ما ارتكبه من جرائم».

بالفيديو، جندي إسرائيلي يعلن "اسلامه" علي الهواء ..



شارك هذا الكندي في الحرب علي #غزة وتدهورت حالتة لنفسية لمشاركته في جرائم الاحتلال ،وما عادت تكفيه أدوية مضادات الاكتئاب بحسب قوله ، فبحث عن حل وقرأ ان الله في عقيدة المسلمين يغفر الذنوب جميعا، فدخل الى بث لداعية شاب يدعى محمد… pic.twitter.com/SEBONJpc19 — EslAm OthmAn???? (@Esll7970Gladii) January 31, 2024

تتطلب الحالة وفقًا لاستشاري الطب النفسي، التعامل معها بطريقة خاصة، وهناك نوعان من العلاج للتعامل مع تلك الاضطرابات النفسية، إذ يوجد نوعان من العلاج، هما العلاج السلوكي أو الدوائي، التي من شأنها أن تعمل على الإصلاح قدر الإمكان، من سلوكه الخاص به، إذ تعمل الأدوية في السيطرة على الانفعالات الناتجة من بعد الصدمة التي تعرض لها، ولكن ذلك ليس مبررًا له للإعلان عن إسلامه، إلا أن الذنب الذي ارتكبه بحق نفسه جعله يرغب في علاجه سريعًا بهذه الطريقة.