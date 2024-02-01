وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. اعرف المكان وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «رنين» فرع الغردقة.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة في شركة رنين، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أماكن وشروط الوظائف الشاغرة

مركز شباب الميناء، الغردقة، يومي الأحد والاثنين «4- 5» فبراير 2024، من الساعه 10 صباحا وحتى 3 عصرا للوظائف الآتية:

1. مدير فرع يشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع.

2. محاسب فرع.

3. مسؤول استلامات FMC شرط إجادة الاكسل.

4. مراقب مخزون شرط إجادة الإكسل.

5. بائعين أدوات منزلية - أجهزه كهربائية - مفروشات - لعب أطفال.

6. كاشير.

7. مراقب كاميرات.

8. موظف أمن.

9. عمال تحميل وخدمات.

متطلبات الوظيفة: جميع المؤهلات عالي / متوسط / فوق متوسط·

الحد الأقصى للسن 39 عاما·

موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أبرز الحقوق والمميزات عند الحصول على تلك الوظائف، وهي كما يلي:

مرتبات مجزية.

حوافز شهرية.

حوافز بيع يومية.

بدل انتقال.

سكن للمغتربين.

إجازات سنوية ورسمية.

استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

زيادات سنوية ومنح ومكافئات·

تأمين طبي واجتماعي.

وللتقديم على الفرصة، لابد من ملء الاستمارة التالية والذهاب إلى العنوان السابق في الميعاد المحدد، وللحصول على الاستمارة اضغط هنا