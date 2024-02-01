وظائف سائقين برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. الشروط والمميزات

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» توفر عدد من الوظائف الشاغرة، لشغل وظائف سائقين درجة أولى، ورخصة مهنية، وذلك في بعض الشركات الخاصة في القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر.

تفاصيل وظائف سائق درجة أولى

يشترط لشغل هذه الوظيفة وفقًا لموقع «فرصنا»، التالي:

- خبرة متوسطة من سنتين إلى 5 سنوات.

- رخصة قيادة درجة أولى.

- أن يكون المتقدمون من الذكور.

- أن تتراوح أعمارهم من 30 إلى 40 سنة.

- إجادة القراءة والكتابة.

المهام والمسؤوليات:

- قيادة السيارات الثقيلة (المسطحات، الجرار، الشاحنات)

- توصيل البضائع إلى العملاء في جميع أنحاء الجمهورية.

- الحفاظ على سلامة السيارة والبضائع.

المميزات:

- راتب أساسي من 5000 - 6000 جنيه.

- حوافز إضافية 100 - 500 جنيه مصري.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

وللتقديم على الوظيفة يرجى زيارة الموقع من هنــــــــــــــا.

تفاصيل وظائف سائق رخصة مهنية

يُشترط لشغل هذه الوظيفة، التالي:

- أن يكون المتقدمون من الذكور.

- السن من 21 إلى 40 سنة.

- الحصول على مؤهل ابتدائي.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات اللازمة.

المميزات:

- راتب أساسي قابل للتفاوض.

- حوافز إضافية تتراوح بين 1800 - 2200 جنيه.

- توفير سكن تابع للشركة.

- توفير وسيلة مواصلات على حساب الشركة.

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

- يتم تحديد الراتب الأساسي والحوافز النهائية بعد المقابلة الشخصية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة عن طريق زيارة الموقع من هنـــــــــــا.