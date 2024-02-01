بعد مد فترة التقديم.. ما الأوراق المطلوبة في وظائف البريد؟

تستمر بوابة الوظائف الحكومية في استقبال طلبات التقديم لوظائف البريد المصري، لعدد من التخصصات مثل مهندس كهرباء ومهندس تخطيط النقل وهندس ميكانيكا سيارات ومهندس تشغيل وسائل النقل وأخصائي بريد وأخصائي مكتب بريد، فضلاً عن أخصائي خدمة عملاء.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البريد

التقديم لوظائف البريد المصري يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق المطلوبة مثل صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

مد باب التقديم

من المقرر غلق باب التقديم لوظائف البريد المصري، يوم 15 من شهر فبراير 2024 بحسب قرار رسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بعد مد الفترة التي كان مقرر أن تنتهي يوم 31 من شهر يناير.

فسر الجهاز سبب المد، بأنه يأتي نظراً للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم في المسابقات، موضحا أن الجهاز لن يألو جهدا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم.

وعن نوعية الاختبارات المقرر عقدها للمتقدمين، أكد الجهاز أنها ستكون إلكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني، مشددا على عدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الإلكتروني نيابة عنهم.