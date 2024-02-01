فيفا يصدم منتخب مصر بقرار جديد.. التطبيق خلال أيام

من المنتظر أن يتلقى منتخب مصر، خلال الأيام المقبلة، صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بشأن ترتيبه بين منتخبات العالم في التصنيف الجديد المقرر إعلانه خلال أيام، حيث سيصدر في شهر فبراير الجاري، بحسب ما أكد بيان رسمي لـ«فيفا».

صدمة جديدة لمنتخب مصر

ويصدم الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب مصر بالقرار الجديد والذي يتمثل في تراجعه في التصنيف العالمي للمنتخباتن عن شهر فبراير، والذي سيعلن عنه وتطبيقه في منتصف الشهر الجاري أي بعد 4 أيام من انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا، لاسيما أن منتخب الفراعنة فقد عددا من النقاط في البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد الخروج من دور الـ16 للبطولة.

وبتطبيق «فيفا» قراره على منتخب مصر، سيتراجع الفراعنة إلى المركز الـ35 أو 36 عالميا بدلا من تصنيفه الحالي والذي يأتي في المركز الـ«33»، نتيجة فقدانه 19.52 نقطة بعد ثلاثة تعادلات في الدور الأول للبطولة أمام كل من موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة هي 2-2.

منتخب مصر يتراجع في تصنيف فيفا

وفقد منتخب مصر 9.98 نقطة بعد تعادله مع منتخب موزمبيق، ثم فقد 4.78 نقطة أخرى بعد التعادل أمام غانا، ثم فقد 4.75 نقطة بعد التعادل أمام الرأس الأخضر، ليصبح عدد نقاط الفراعنة، في الوقت الحالي 1499.39 نقطة في تصنيف المنتخبات على مستوى العالم.

وكان رصيد منتخب مصر 1518.91 نقطة قبل بداية أمم أفريقيا، وبالتالي فإن ترتيب الفراعنة سيكون إما 35 أو 36 في التصنيف الجديد عكس التصنيف السابق لشهر ديسمبر 2023، والذي احتل فيه المنتخب المركز 33 في الترتيب.