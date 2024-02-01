آخر موعد للتقديم على وظائف البريد المصري 2024 بعد مد الفترة

تيسيرا على الشباب والراغبين في الحصول على فرص العمل المتاحة الفترة الماضية، تم مد فترة التقديم على وظائف البريد المصري 2024، وفقا لما أعلن عنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك رغبة من الجهاز في إتاحة الفرصة للراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها للتقديم خلال الأيام المقبلة بعدما كان مقرر غلق التقديم يوم 31 يناير المنقضي.

وفي السطور التالية، نعرض آخر موعد للتقديم على وظائف البريد المصري 2024 بعد مد فترة التقديم:

آخر موعد للتقديم على وظائف البريد المصري 2024

ومن المقرر غلق باب التقديم على وظائف البريد المصري 2024 يوم الخميس الموافق 15 فبراير الجاري.

وفيما يلي نعرض أبرز المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد وفقا لبوابة الوظائف الحكومية.

طرق التقديم على وظائف البريد

- الدخول على رابط التقديم الإلكترونية على بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

- الضغط على أيقونة وظائف هيئة البريد المصري.

- اختيار «تقديم طلب».

- ادخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على تسجيل.

وظائف البريد

تطلب هيئة البريد المصري التخصصات التالية:

أخصائي بريد

مهندس كهرباء

مهندس تخطيط النقل

مهندس ميكانيكا سيارات

مهندس ميكانيكا

أخصائي مكتب بريد

مهندس تشغيل وسائل النقل

أخصائي خدمة عملاء

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- صورة شخصية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث.

4- صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم.

5- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة (jpg).

6- صحيفة الحالة الجنائية.

7- كارنيه القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لشغل وظيفة محامي.