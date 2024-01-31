«لسة قدامك فرصة».. شروط التقديم على وظائف البريد بعد مد فترة التقديم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التقديم على وظائف البريد المصري 2024 من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك بعد استيفاء عدد من الشروط والأوراق.

مدّ فترة التقديم على وظائف البريد

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح باب التقديم على وظائف البريد المصري يوم 18 من شهر يناير الجاري، كما حدد آخر مهلة للتقديم اليوم الخميس 31 من الشهر نفسه، ولكن تمّ إتاحة الفرصة للراغبين في التقديم ومد الفترة التي يتم فيها استقبال الطلبات عبر بوابة الوظائف الحكومية ليكون ليوم 15 من شهر فبراير المُقبل.

التخصصات المطلوبة في البريد المصري

وهناك عدد من التخصصات أعلن البريد المصري أنَّه في حاجة إليها ومن بينها الآتي:

1- مهندس تخطيط النقل.

2- مهندس ميكانيكا.

3- مهندس كهرباء.

4- مهندس تشغيل وسائل النقل.

5- مهندس ميكانيكا سيارات.

6- أخصائي بريد.

7- أخصائي خدمة عملاء.

8- أخصائي مكتب بريد.

الأوراق المطلوبة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

كما يجب على المتقدمين استيفاء عدد من الأوراق للتمكن من التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

1- صورة شخصية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي.

3- الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث.

4- صورة من المؤهل الحاصل عليه المُتقدم.

5- إرفاق صورة من أصل المستندات بصيغة (jpg).

6- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

7- كارنيه القيد الخاص بنقابة المحامين للمتقدم لشغل وظيفة محامي.