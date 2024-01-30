‎بأعلى عائد.. تعرف على تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

تأتي شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع، كأعلى شهادات ادخارية من حيث العائد خلال عام 2024، التي طرحها البنك مع بداية العام الجديد، بعائد 27% يصرف سنويًا، أو 23.5% يصرف بشكل شهري، وهذه الشهادات ضمن باقة منوعة من شهادات الادخار التي يقدمها البنك للعملاء، وتتناسب مع جميع فئات المجمتع.

شهادات البنك الأهلي المصري

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري.

1- الشهادة البلاتينية السنوية

الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: سنة واحدة.

سعر العائد من الشهادة: 27% سنوي يصرف بنهاية مدة الشهادة، أو 23.5% شهري.

2- الشهادة البلاتينية 3 سنوات

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

سعر العائد من الشهادة: 19% شهريا.

3- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

دورية صرف العائد: شهري.