رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت.. فائدة تصل لـ27%

كتب:

مارينا رؤوف
03:52 ص | الأحد 28 يناير 2024
نقود

نقود

يتيح البنك الأهلي المصري عدد كبير من الشهادات الادخارية، والاستثمارية، سواء ذات العائد المتغير، أو الثابت، أو التراكمي، التي تُمكن المواطنين من إدخار أموالهم والحصول على ربح مضمون، سواء كان شهري أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو يصرف عند الاستحقاق.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت التي يتيحها للعملاء للاستفادة من ارتفاع الفائدة.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: عام واحد لا يجدد.

- سعر العائد من الشهادة: 23.5% شهري، أو27% سنوي، «يصرف في نهاية المدة».

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 19% شهري.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 12.25% شهري.

شهادة أمان المصريين

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 13%.

شهادة استثمار «ب»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 1 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 11.50%.

- دورية صرف العائد: شهري.

 

اقرأ المزيد:

أعلى فائدة على شهادات البنك الأهلي الأجنبية.. عائد يصل لـ27%

أفضل 5 شهادات ادخارية بالبنوك المصرية في 2024.. اعرفها

كيف تربح 11 ألفا و750 جنيها شهريا من شهادات البنوك الجديدة بأكبر عائد؟

موعد انتهاء طرح شهادات الـ27% بالبنوك.. اعرف التفاصيل

بعوائد تصل حتى 75%.. طريقة شراء أعلى شهادات ادخار جديدة في البنوك

بعائد يصل إلى 22%.. تفاصيل شهادات البنك التجاري الدولي الجديدة
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.