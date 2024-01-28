شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت.. فائدة تصل لـ27%

يتيح البنك الأهلي المصري عدد كبير من الشهادات الادخارية، والاستثمارية، سواء ذات العائد المتغير، أو الثابت، أو التراكمي، التي تُمكن المواطنين من إدخار أموالهم والحصول على ربح مضمون، سواء كان شهري أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو يصرف عند الاستحقاق.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الثابت التي يتيحها للعملاء للاستفادة من ارتفاع الفائدة.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: عام واحد لا يجدد.

- سعر العائد من الشهادة: 23.5% شهري، أو27% سنوي، «يصرف في نهاية المدة».

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 19% شهري.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 12.25% شهري.

شهادة أمان المصريين

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 13%.

شهادة استثمار «ب»

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 1 سنوات.

- سعر العائد من الشهادة: 11.50%.

- دورية صرف العائد: شهري.