دياب وأشرف زكي وحنان سليمان أبطال مسلسل «مليحة» لدعم القضية الفلسطينية

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج مسلسل جديد، تحت عنوان «مليحة»، لدعم القضية الفلسطينية، ومن المقرر أن يعرض خلال السباق الرمضاني المقبل، إذ إنه مكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل مليحة

يشارك في بطولة مسلسل «مليحة» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب، الدكتور أشرف زكي، حنان سليمان، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

دعم الشركة المتحدة للقضية الفلسطينية

وتدعم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القضية الفلسطينية بشكل مستمر، من خلال كل منصاتها الإعلامية والرقمية، حيث تفضح مخططات الاحتلال التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، حيث تكامل الدور الإعلامي المصري عبر منصاته المختلفة مع الرؤية السياسية المصرية الرافضة تمامًا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.