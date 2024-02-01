تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن نتائج أعمال حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، خلال المرحلة الأولى التي بدأت من 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير، وبلغ إجمالي ما تم تنفيذه اليوم، 38 قرار إزالة تعدٍ على أرضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، واسترداد 12169 مترا مربعا من أملاك الدولة.

خرجت الحملات بالتنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية التي تستمر لمدة 17 يومًا، على أن تبدأ المرحلة الثانية من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل، وأن المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل.

نتائج حملة إزالة التعديات علي أراضي الدولة في الدقهلية

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن ما تم تنفيذ اليوم 38 قرار إزالة تعد منهم:

- 27 قرار إزالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1149 مترا مربعا.

- 5 قرارات تعدي بالزراعة على مساحة 8 قيراط و13 سهما.

- 6 قرارات تعدي على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة 1056 متر مربع بمراكز ميت غمر والمطرية والسنبلاوين ونبروه وأجا وطلخا وبلقاس، ولاية النيل والري والصرف وهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة 22

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الحملة حتى الآن 251 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منهم:

- 201 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 12169 متر مربع

- 29 حالة تعدي بالزراعة على مساحة فدان و2 قراريط و2 سهم

- 21 قرار تعدٍ بالبناء على الأرضي الزراعية الخاصة بمساحة 7206 متر مربع.

وأكد أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، الذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء