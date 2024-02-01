نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول في 18 محافظة.. روابط شغالة

ظهرت الآن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 في 18 محافظات مختلفة، بعد اعتمدها المحافظين وجرى إعلانها عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، فيما تستعد باقي المحافظات لإعلان نتائج الترم الأول للعام الدراسي 2023/2024 مطلع الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وقبل انطلاق الترم الثاني الذي من المقرر أن يبدأ 10 فبراير الجار، وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

تستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 في باقي المحافظات، وتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى خطوات إدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية.

كيف أعرف النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم؟

يمكن لآلاف الطلاب والطالبات، معرفة النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم، عبر لينك مركز المعلومات من خلال منصة نتائج الشهادة الإعدادية 2024، من خلال الضغط «هنا»، إدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، والضغط على زر الاستعلام.

كم مادة في الصف الثالث الإعدادي؟

فيما يخص سؤال الطلاب حول كم مادة في الصف الثالث الإعدادي 2024، فإنّها نحو 5 مواد أساسية، إلى جانب مواد لا تضاف للمجموع مثل الحاسب الآلي، والتربية الفنية، والتربية الدينية.

كيف يتم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي؟

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّه يتم توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 التي يبلغ مجموعها 140 درجة للترم الأول، مقسمة كالآتي:

اللغة العربية.. 40 درجة.

الرياضيات.. 30 درجة.

اللغة الإنجليزية.. 30 درجة.

العلوم.. 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية.. 20 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وخصصت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم التي تأتي وفقًا للسطور الآتية:

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الفيوم.. اضغط «هنا».

- نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بني سويف.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنيا.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس أسيوط.. اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 قنا.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الأقصر.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم أسوان.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية بالاسم فقط.. اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جنوب سيناء.. اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 البحيرة.. اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الشرقية.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 القليوبية.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 المنوفية.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الغربية.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحر الأحمر.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 كفر الشيخ.. اضغط «هنا».

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الدقهلية.. اضغط «هنا».

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بـ 8 محافظات

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا في محافظات وهي القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والإسكندرية، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، والسويس.