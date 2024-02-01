يسرا تكشف كواليس 17 فيلما قدمتها مع الزعيم في كتاب أشرف شرف الجديد

كشفت النجمة يسرا، كواليس مشاركتها في 17 فيلما مع الزعيم عادل إمام، في الكتاب الجديد للكاتب الصحفي أشرف شرف، والذي يحمل اسم «دولة عادل إمام.. أسرار وحكايات في حياة الزعيم» الصادر عن داري تويا وطفرة للنشر والتوزيع.

بداية علاقة يسرا بالزعيم

حكت يسرا، أن علاقتها بالزعيم بدأت في فيلم أذكياء لكن أغبياء، حيث لعبت دور شقيقته في هذا الفيلم، ومن بعده توالت العديد من الأعمال من بينها «الإنسان يعيش مرة واحدة، جزيرة الشيطان، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، المولد، الإنس و الجن، كراكون في الشارع» وغيرهم.

وأوضحت يسرا، أن عادل إمام بالنسبة لها الرمز والقيمة وشال الفن المصري على أكتافه لأكثر من 50 عاما.

يذكر أن كتاب «دولة عادل إمام.. أسرار و حكايات في حياة الزعيم» يعد الأول للصحفي أشرف شرف، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، ويضم الكتاب العديد من الأسرار والحكايات التي تنشر عن زعيم الفن المصري والعربي عادل إمام.