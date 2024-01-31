يسرا: «ليلة العيد» حواديت بتحصل في كل بيت

قالت الفنانة يسرا، إن فيلم ليلة العيد تحدث عن كل المشكلات بشكل مختلف، مشيرةً إلى أنه ليس حدوته واحدة بل مجموعة من الحواديت التي جرى تضفيرها بشكل جميل جدا، وذلك على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وأضافت يسرا، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»: «لابد من تقديم أمرا مميزا له مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواعا كوميدية، يجب أن نقدم شيئا خاصا ورائعا يتناول مشاكل حقيقية».

وتابعت الفنانة، أنها لا تقلق من ذوق المشاهد، وتدرك جيدا أن الفيلم قد لا يعجبهم: «عارفة أني عاملة حاجة صح وفرحانة بها، وأعلن أن هناك مشكلات موجودة في بيوت كثيرة من حولنا، ولكن الناس الذين يتعرضون للمشكلة أحيانا يهربون من الأفلام التي تتناول مشكلاتهم بسبب عدم رغبتهم في مواجهة الوجع».