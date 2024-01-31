نتائج منافسات اليوم الختامي لبطولة كأس العالم للرماية 2024 (صور)

اختتمت، اليوم، منافسات بطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش 2024، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تكريم الفائزين في منافسات اليوم الختامي للبطولة

وكرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية بتكريم الفائزين في منافسات اليوم الختامي بحضور الدكتور هيثم الملاح نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

نتائج منافسات 50 مترا ثلاثة أوضاع سيدات

وشهد اليوم الختامي أيضا إقامة منافسات 50 مترا ثلاثة أوضاع للسيدات، حيث حققت الميدالية الذهبية اللاعبة الإنجليزية شونيد ماكنتوش وفازت السويسرية كيارا ليون بالميدالية الفضية، وفازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبة السويسرية إميلي ياجي، وفي منافسات 50 مترا ثلاثة أوضاع رجال فاز بالميدالية الذهبية جيري بريفراتسكي بطل التشيك وفاز رومان أوفرير بطل فرنسا بالميدالية الفضية وحقق الميدالية البرونزية أخيل شيوران بطل الهند.

فوز صالح والشرشاني القطريين بذهبية مختلط الإسكيت

وفي منافسات الاسكيت فرق مختلط حقق الزوجي القطري راشد صالح، وريم الشرشاني الميدالية الذهبية وجاء الزوجي الفرنسي إريك ديلوناي ولوسي اناستاسيو في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفاز الزوجي المكسيكسي جابرييلا رودريجيز ولويس راؤول بالميدالية البرونزية.