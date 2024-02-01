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موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 بالمحافظات.. تخفيضات تصل 35%

كتب:

آية حسنين
09:52 م | الخميس 01 فبراير 2024
الملابس الشتوي

الملابس الشتوي

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 بالمحافظات، إذ تصل نسبة  التخفيضات إلى 35% وتختلف من مكان إلى آخر وفقا للمحلات التجارية المتواجدة في الأوكازيون.

موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 بالمحافظات

وكشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024 بالمحافظات يبدأ الاثنين 5 فبراير، في مختلف المحلات للملابس الشتوية، إذ تصل نسبة التخفيضات إلى 35%، لكنها تختلف من مكان إلى آخر بالتنسيق مع مديرية التموين في كل محافظة.

مدة الأوكازيون الشتوي

وذكر أن الأوكازيون الشتوي يستمر لمدة شهر كامل، من أجل تمتع كل المواطنين والتخفيضات المختلفة في فصل الشتاء، وهناك بعض النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها عند شراء الملابس الشتوية ضمن التخفيضات من خلال التالي.

- اختيار قطع من الملابس بجودة عالية.

- معاينة السوستة والأزرار، قبل بدء استخدام المنتج.

- التأكد من جودة اللون، وعدم وجود أي تغير في باللون أو الصبغة

 

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