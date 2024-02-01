شارموفرز يطرح «كلام الماما».. وأحمد بهاء يهديها لوالدته

طرح فريق شارموفرز على موقع يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية «كلام الماما»، وأهدى النجم أحمد بهاء بإهداء هذه الأغنية إلى والدته، وإلى كل أم قامت بواجب الأمومة بكل حب، وعلى أكمل وجه، وأصبحت رمزا للتضحية والخير والإيثار، على كل ما تفعله لأبنائها.

والمفاجأة فى الكليب هى المشاهد الحقيقية، التى ظهر فيها لأول مرة أحمد بهاء، وهو طفل رضيع، ثم طفل صغير مع أسرته، والمفاجأة أيضا المشهد الأخير الذى جمع بين أمهات الفنان أحمد بهاء، والفنان محمد العرقان والفنان محمد الفاره، وهن يجلسن معا ويتناولن الشاي في البلكونة.

حرص أحمد بهاء في نهاية الفيديو كليب، على كتابة إهداء خاص إلى والدته وإلى كل أم قال فيه: «مش بعرف أعبر بالكلام فقلت أعبر لك بأحسن طريقة بعرف أعبر بيها.. شكرا يا ماما.. الأغنية دي إهداء لكل أم حاربت لتربية أولادها أحمد بهاء».

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أغنية «كلام الماما» من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى عادل محمد ونوفو - عيسى أسود، ومن إخراج أحمد بهاء، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتقول كلماتها:..

فى الشكل غلاوة والنفوس غلابة

بيخافوا من الهوا وبيخدوا له دواء

العين مركزة والحارس ربنا كنا عند ماما

بنبخرو ياما قلبى باع اللى مش شارى

ما فى زعل لا مفيش داعى الطيور على أشكالها

بتقع بس أنا اللى وقعت وقمت تانى

الصحاب مش بيدوموا وبيقلوا عدد

كتير بيقولوا بس مين السند

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه بعرفك انك جبتى ولد

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه

سامع يا ماما صوتك أيوة واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

مش هسمع دول ولا دول

سامع كلامك انتى صوتك بانادول

معلش دماغى نشفه دوم

مع انك اديتينى كل الحلول

كنت ازعل من كلام الماما عدى الزمن كانت تقوله ياما

مسمعتوش و رجعت لوراء

ego ego ego ego

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

فاكر يا ماما كلامك و بغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

غرورى فى الطفولة كان عامينى عن ان اشوف طريقى

الزمن عدى و الشارع ربى وشال الغمامة من على عينى

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

فى الشكل غلاوة و النفوس غلابة

بيخافوا من الهوا و بيخدوا له دواء

العين مركزة و الحارس ربنا

كنا عند ماما بنبخرو یاما