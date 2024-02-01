لغز محير في فيلم دعاء الكروان.. كشفه الجمهور بعد 65 عامًا من عرضه

حالة درامية فنية متكاملة، قُدِّمت قبل 65 عامًا، لعمالقة الفن الجميل، الذين تمكنوا بأدوات بسيطة، من تقديم عمل فني، لا يزال راسخا في الأذهان حتى الآن، إذ صُنف فيلم دعاء الكروان على كونه من روائع السينما الخالدة، ومن أشهر كلاسيكيات السينما المصرية على مدار تاريخها الممتد.

رواية أبدع في كتابتها عميد الأدب العربي طه حسين، وبأنامل ذهبية حوَّلها يوسف جوهر إلى نص سينمائي، لتقدم بطولته، الجميلة فاتن حمامة، إلى جانب فارس السينما المصرية أحمد مظهر، الذي قدم شخصية مهندس الري، ليشغل بال الكثيرين، بعد 65 عامًا من عرض العمل، ماذا كان اسم أحمد مظهر؟، ليصبح السؤال الأكثر تداولاً على منصات السوشيال ميديا فما القصة؟

أحمد مظهر اسمه في الفيلم «الباشمهندس»

65 عامًا مرت على عرض فيلم دعاء الكروان، إلا أن هناك لغزًا محيرًا شغل بال الكثيرين، تمكن الجمهور من كشفه مؤخرًا، بدأ الأمر بكتابة أحد الأشخاص «بوست» على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليكتب فيه: «عرفت أن أحمد مظهر في دعاء الكروان، ملوش اسم لا في الفيلم ولا الرواية، اسمه الباشمهندس بس».

وبالرجوع إلى الفيلم صح ما تم تداوله، أنه لم يرد أي اسم لـ«المهندس» أحمد مظهر، الذي جرى مناداته طوال الفيلم بذلك اللقب، فلم يذكر أحد اسم الشخصية، وللتأكد من ذلك، وكان ذلك أيضًا في أحد مواقع السينما، الذي دون تحت صورة «أحمد مظهر» مهندس الري، على الرغم أنه دون أسفل صورة فاتن اسم «آمنة»، والأمر ذاته في الشخصية التي لعبتها الفنانة زهرة العلا، والتي كانت شقيقة «آمنة» وتدعى بـ«هنادي».

ردود السوشيال ميديا على لغز فيلم دعاء الكروان

تفاعل الجمهور مع لغز فيلم دعاء الكروان بعد 65 عامًا على عرضه، إذ كتب أحد الأشخاص معلقًا على ذلك: «أيوة أول مرة آخد بالي أنه مكانش ليه اسمه، دايمًا كان بيقولوا ليه يا باشمهندس»، «تصدق صح هو دايما كان بيقولوا ليه يا باشمهندس»، «حتى في الكتاب مالوش اسم غير المهندس»، «أول مرة أعرف دلوقتي».