أحمد فايق يلتقط صورًا تذكارية مع صاحب أشهر عربة فول في طنطا

التقط الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، صورًا تذكارية مع «عم إبراهيم» صاحب أشهر عربة فول بطنطا.

عربة فول

وقال «إبراهيم»، صاحب عربة فول بطنطا، «عندي زبائن من السعودية والكويت والأردن وفلسطين وتركيا والسودان، الحمد لله، أي وافد بييجي ياكل من عندي من عربية الفول».

وأضاف قائلًا «بشتغل من قبل الفجر وحتى الساعة الرابعة عصرًا».