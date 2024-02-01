أحمد فايق يلتقط صورًا تذكارية مع صاحب أشهر عربة فول في طنطا
كتب:
منتصر سليمان
10:25 م | الخميس 01 فبراير 2024
أحمد فايق يلتقط صورًا تذكارية مع صاحب أشهر عربة فول بطنطا
التقط الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، صورًا تذكارية مع «عم إبراهيم» صاحب أشهر عربة فول بطنطا.
عربة فول
وقال «إبراهيم»، صاحب عربة فول بطنطا، «عندي زبائن من السعودية والكويت والأردن وفلسطين وتركيا والسودان، الحمد لله، أي وافد بييجي ياكل من عندي من عربية الفول».
وأضاف قائلًا «بشتغل من قبل الفجر وحتى الساعة الرابعة عصرًا».