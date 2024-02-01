«طنطا» تقفز 81 مركزا بتصنيف «ويبومتركس» الإسباني للجامعات

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، تقدم الجامعة في التصنيف الأسباني للجامعات «ويبومتركس»، نسخة يناير 2024، حيث احتلت الجامعة المرتبة 11 بين الجامعات المصرية، كما احتلت المركز 26 على مستوى القارة الأفريقية، وعلى المستوى العالمي فقد حققت جامعة طنطا الترتيب 1275 ضمن أكثر من 31 ألف جامعة مشاركة بالتصنيف، لتتقدم 81 مركزاً عن آخر مركز تم نشره على موقع التصنيف.

تطوير البوابة الإلكترونية

أكد رئيس الجامعة أن تقدم الجامعة بتصنيف الـ«ويبومتركس»، يعكس الجهود المبذولة في تطوير البوابة الإلكترونية للجامعة والكليات بما يُواكب التكنولوجية العالمية، موضحاً أن تصنيف «ويبومتركس»، يُعد أكبر تصنيف أكاديمي لمؤسسات التعليم العالي منذ عام 2004، ومؤشراً لمدى التزام الجامعات بالاستفادة من الإنترنت لعرض ما لديها من محتوى معرفي ليستفيد منه الآخرين.

التصنيفات الدولية

أوضح رئيس الجامعة أن جامعة طنطا، تضع على رأس أولويتها الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية، وتطوير البحث العلمي لتعزيز قدراتها التنافسية بين الجامعات، من خلال دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية والمصنفة في قواعد البيانات العالمية ودعم منظومة البحث العلمي.