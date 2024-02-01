طلاب وافدون للدراسة بجامعة طنطا: مش حاسين بالغربة في مصر (فيديو)

أجرى الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه «مصر تستطيع»، والمذاع على قناة «DMC»، لقاءات مع عدد من الطلاب الوافدين من بعض الدول العربية للدراسة في جامعة طنطا.

مصر لا تُنسى

قال نايف سعود عبد الله السبيعي، طبيب امتياز كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، من المملكة العربية السعودية، «وجودي داخل مصر رحلة مليئة بالأحداث الكثيرة، ولكنها مرحلة جميلة جدًا، منها تعرفت على أساتذة أسماؤهم كبيرة وتعلمت على يد أطباء كبار من ضمنهم الدكتور محمود شكل، الرئيس التنفيذي لمركز العلاقات الدولية في جامعة طنطا، وأنا مستقر هنا في مدينة طنطا، مصر منا وفينا حتة في الذاكرة لا تنسى».

وقال أيمن التيجاني، طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا، من دولة السودان، «أنا كطالب سوداني فكرة أني أدرس في جامعة طنطا هو شرف بالنسبة لي، وهي جامعة من أعرق الجامعات في مصر، خصوصا دراسة الطب، ودراسة طب الأسنان بها متقدمة، الناس فى طنطا طيبيين، ولما تحتاج لأى حد منهم هيساندك ويقف معاك».

شعب مصر متقبل للغير

وقال الطالب أرشيد عمر، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة طنطا، من المملكة الأردنية، «أنا اخترت الدراسة في جامعة طنطا تحديدًا، والدراسة بها بجودة عالمية مع الإخوة العرب، وفي مصر مش بنشعر بالغربة، شعب مصر متقبل للغير وبيحب الغير وإحنا بنحبكم».