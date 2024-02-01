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رئيس جامعة طنطا: 2000 طالب يشاركون في مشروعات حياة كريمة بالغربية

كتب:

منتصر سليمان
10:17 م | الخميس 01 فبراير 2024
الدكتور محمد زكي رئيس جامعة طنطا

الدكتور محمد زكي رئيس جامعة طنطا

قال الدكتور محمد زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة منذ 2020، وضعت خطة استراتيجية مبنية على رؤية مصر للتنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تهتم بتحقيق حياة كريمة للمواطنيين.

محو أمية 39 ألف مواطن 

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «احنا عندنا أكثر من 2000 طالب يشاركون في مشروعات حياة كريمة في محافظة الغربية، وجامعة طنطا تشارك كذلك في المشروع القومي لمحو الأمية من خلال الشباب، وقدرنا خلال فترة 6 أشهر محو أمية 39 ألف مواطن بمحافظة الغربية».

جامعة طنطا تقدم خدمات صحية

وتابع رئيس الجامعة: «نقوم بتقديم خدمات صحية بشكل راقي جدا، وأكثر من مليون و650 ألف حالة قدرنا نتعامل معها في مستشفيات جامعة طنطا، بنبي مستشفيات جديدة، ومستشفى 900900 هي أحد أهم المستشفيات التي يتم بنائها في المحلة الكبرى بطاقة 600 سرير وتكلفة حوالي 2 مليار جنيه، عشان نحقق الفكرة الأساسية اللي وجه بها الرئيس السيسي، وهي تحقيق حياة كريمة». 

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