الأمين العام للأمم المتحدة: حل الدولتين هو القرار الوحيد لتحقيق السلام

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن حل الدولتين هو القرار الوحيد الذي يضمن أن يعيش الإسرائيليون والفلسطنيون جنبًا إلى جنب، وهو الوحيد القادر على ضمان إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأضاف «جوتيريش» عبر منصة «إكس»، أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يتردد في التزامه بهذا الحل.

جوتيريش: جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قال في تغريدة سابقة عبر «إكس»، إن جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون، مع نزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النظام الإنساني في طريقه إلى الانهيار.

وقال إنه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، ويجب دائمًا احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم.