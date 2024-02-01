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أعلى شهادات ادخار في مصر.. قبل اجتماع البنك المركزي بساعات

كتب:

منة العشماوي
02:23 م | الخميس 01 فبراير 2024
أعلى 3 شهادات ادخارية في مصر

أعلى 3 شهادات ادخارية في مصر

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الجديدة، عقب تحديد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض أو رفعهما، وذلك في أول اجتماع له في عام 2024.

وقبل الإعلان عن أسعار الفائدة الجديدة من قبل المركزي المصري، نرصد في السطور التالية أعلى 3 شهادات ادخار في مصر بالوقت الحالي.

شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

شهادة بنك مصر

ويوفر بنك مصر شهادة طلعت حرب، ومدتها عام، ومتاحة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

 

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بقلم منة العشماوي