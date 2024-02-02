الحكومة الفرنسية تقدم تنازلات جديدة للمزارعين الغاضبين.. ماذا فعلت؟

دعت النقاباتان الرئيسيتان للمزارعين في فرنسا كافة الأعضاء إلى وقف قطع الطرق، بعدما أغلقت جرارات الطرقات الرئيسية في أنحاء البلاد، بينما قدمت الحكومة الفرنسية أمس الخميس سلسلة تنازلات جديدة للمزارعين الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع، تشمل مبالغ مالية ومجموعة تدابير داعمة.

حراك المزارعين امتد لدول أوروبية

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن هذا يأتي بالتزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد أن امتد حراك المزارعين الفرنسيين إلى دول أوروبية عدة.

ودعا رئيس نقابة المزارعين الشباب ورئيس نقابة المزارعين الرئيسية في البلاد تغيير طرق الحراك، ووقف قطع الطرقات.

ويتظاهر المزارعون منذ أكثر من أسبوع في إطار احتجاجات أثارتها زيادة الضريبة على الوقود الزراعي، إذ يشتكون من قلة أجورهم والضرائب المرتفعة والقيود التنظيمية المبالغ فيها.

إجراءات جديدة لدعم الزراعة

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جابريال أتال عن إجراءات تشمل تقديم 150 مليون يورو سنويا لمربي الماشية الفرنسيين وحظر الواردات الغذائية المعالجة بمبيد ثياكلوبريد الحشري من فئة نيونيكوتينويد والمحظور أساسا في فرنسا، كما تعهّد بضمان الحصول على تعريف على مستوى أوروبا للحوم المصنّعة في المختبرات، وهي تكنولوجيا ما زالت في بداياتها، مستبقا بذلك معارضة محتملة من المزارعين شبيهة بتلك التي واجهتها أنواع الحليب النباتية وبدائل اللحوم.

وأكد مارك فيسنو وزير الزراعة أن فرنسا ستعلّق خطتها الوطنية لخفض استخدام المبيدات، وستجري مناقشات ومباحثات حول الخطة مهما احتاج الأمر من وقت لإعادة تحديد بعض هذه الجوانب بغرض تبسيطها، وذلك بعد سلسلة تنازلات الأسبوع الماضي، شملت إلغاء قرار رفع ضريبة الوقود.