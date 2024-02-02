متى ينتهي سقوط الأمطار الغزيرة على المحافظات؟

تشهد عدة محافظات سقوط أمطار رعدية مع ثلوج، كما يبحث المواطنون عن موعد تحسن الطقس، ومتى ينتهي سقوط الأمطار الغزيرة؟ وأجابت غرف العمليات المركزية في المحافظات عن تساؤلات المواطنين لاسيما بعد تعرض البلاد إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع موجة من الطقس البارد.

وأوضحت غرف العمليات المركزية في المحافظات أن هناك أمطار غزيرة إلى رعدية تضرب 13 محافظة اليوم تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضح البيان أن فرص سقوط الأمطار تمتمد على مدار 4 أيام بداية من اليوم الجمعة 2 فبراير حتى يوم الاثنين 5 فبراير وتكون غزيرة تقل حدتها في آخر يوم إذ تصل إلى نسبة 30% مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وتأثير الغيوم الجزئية.

متي ينتهي سقوط الأمطار الغزيرة على المحافظات؟

وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بداية من الثلاثاء 6 فبراير والأربعاء 7 فبراير، وذلك بمعدل يتراوح بين 2 إلى 4 درجات إذ تشهد البلاد استقرار في حالة الطقس، وانعدام في فرص سقوط الأمطار على أن تأثر ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.