«زراعة الشرقية» تكشف عن أعلى سعر في مزادات القطن.. «وصل كام؟»

كشف أحمد رفعت العساسي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية عن أعلى سعر لقنطار القطن بالشرقية خلال أحدث مزاد علني أقيم مؤخرًا بالوجه البحري، مضيفا أن المزاد القادم سيكون يوم 4 فبراير في محافظة الإسكندرية.

وقال «العساسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إجراء المزاد على 7507,931 قنطار قطن، ووصل أعلى سعر إلى 14 ألف و520 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار قنطار القطن خلال المزاد العلني جاءت على النحو التالي:

المركز الإداري صان الحجر شمال الشرقية

مركز التجمع.

مدينة صان الحجر - 178 كيسا - السعر 13920

رمسيس - 113 كيسا - السعر 13960

تانيس - 91 كيسا - السعر 14020

عكا - 116 كيسا - السعر 14000

دهشور - 92 كيسا - السعر 14000

صان القبلية - 198 كيسا - السعر 14000

مركز الحسينية

منشأة أبو عمر - 657 كيسا - السعر 14160

الظواهربة - 214 كيسا - السعر 14160

الحسينية ثان - 40 كيسا - السعر 14160

ابو عوينات - 156 كيسا - السعر 14160

ابرهيم حسن - 108 أكياس - الشعر 14120

قليني السعدان - 720 كيسا - السعر 14220

مركز ديرب نجم

دبيح - 421 كيسا - السعر 14240

منشية صفوت - 791 كيسا - السعر 14280

مركز الزقازيق

أبو الأخضر - 453 كيسا- السعر 14500

مركز أبو كبير

خلف الله - 74 كيسا السعر 14420

مركز كفر صقر

أبو الشقوق - 551 كيسا- السعر 14440

مركز بلبيس

شبرا النخلة - 188 كيسا - السعر 14420

مركز منيا القمح

ميت يزيد - 273 كيسا - السعر 14520

ترعة البطيخ _ 204 أكياس - السعر 14245

عبس - 185 كيسا - السعر 14245

مركز أولاد صقر

عبس - 185 كيسا - السعر 14245

الفرايحة - 42 كيسا - السعر 14245

زور أبو الليل - 268 كيسا - السعر 14245.