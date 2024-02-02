«زراعة الشرقية» تكشف عن أعلى سعر في مزادات القطن.. «وصل كام؟»
كتب:
نظيمة البحرواي
07:50 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
قطن - أرشيفية
كشف أحمد رفعت العساسي مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية عن أعلى سعر لقنطار القطن بالشرقية خلال أحدث مزاد علني أقيم مؤخرًا بالوجه البحري، مضيفا أن المزاد القادم سيكون يوم 4 فبراير في محافظة الإسكندرية.
وقال «العساسي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إجراء المزاد على 7507,931 قنطار قطن، ووصل أعلى سعر إلى 14 ألف و520 جنيها.
وأشار إلى أن أسعار قنطار القطن خلال المزاد العلني جاءت على النحو التالي:
المركز الإداري صان الحجر شمال الشرقية
مركز التجمع.
مدينة صان الحجر - 178 كيسا - السعر 13920
رمسيس - 113 كيسا - السعر 13960
تانيس - 91 كيسا - السعر 14020
عكا - 116 كيسا - السعر 14000
دهشور - 92 كيسا - السعر 14000
صان القبلية - 198 كيسا - السعر 14000
مركز الحسينية
منشأة أبو عمر - 657 كيسا - السعر 14160
الظواهربة - 214 كيسا - السعر 14160
الحسينية ثان - 40 كيسا - السعر 14160
ابو عوينات - 156 كيسا - السعر 14160
ابرهيم حسن - 108 أكياس - الشعر 14120
قليني السعدان - 720 كيسا - السعر 14220
مركز ديرب نجم
دبيح - 421 كيسا - السعر 14240
منشية صفوت - 791 كيسا - السعر 14280
مركز الزقازيق
أبو الأخضر - 453 كيسا- السعر 14500
مركز أبو كبير
خلف الله - 74 كيسا السعر 14420
مركز كفر صقر
أبو الشقوق - 551 كيسا- السعر 14440
مركز بلبيس
شبرا النخلة - 188 كيسا - السعر 14420
مركز منيا القمح
ميت يزيد - 273 كيسا - السعر 14520
ترعة البطيخ _ 204 أكياس - السعر 14245
عبس - 185 كيسا - السعر 14245
مركز أولاد صقر
عبس - 185 كيسا - السعر 14245
الفرايحة - 42 كيسا - السعر 14245
زور أبو الليل - 268 كيسا - السعر 14245.