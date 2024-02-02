نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم بالاسم.. «اعرف جبت كام»

خصصت مديرية التربية والتعليم، رابطًا إلكترونيا لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم بالاسم، وذلك لإعلان النتيجة عليها رسميًا فور اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023/2024 بمحافظة الفيوم هذا العام نحو 68 ألف طالب بمختلف الإدارات التعليمية، وجرى توزيعهم على 268 لجنة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم بالاسم، إلى جانب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم، فضلًا عن تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية

كيف تحصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي؟

ويطرح العشرات من الطلاب تساؤلًا حول كيف أحصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي؟ فيما توضح مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فضلًا عن الإعلان عن روابط أخرى يوم اعتماد النتيجة مثلما يحدث كل عام تجنبًا للضغط على رابط واحد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم بالاسم

وفيما يخص خطوات ورابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم بالاسم فإنّها تتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم من خلال الضغط «هنا».

تحديد الفصل الدراسي الأول 2023/2024.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الضغط على عبارة «بحث».

نتيجة الشهادة الإعدادية من كام؟

وفيما يخص سؤال الطلاب حول نتيجة الشهادة الإعدادية من كام؟ فإنّ وزارة التربية والتعليم حددت في بيان سابق، إنّ مجموع الشهادة الإعدادية في الترم الأول 140 درجة، بينما مجموع الشهادة الإعدادية نهاية العام يبلغ 280 درجة.

متى سوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية؟

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم من المقرر أن يكون خلال الأيام المقبلة، موضحةً إنّ أعمال التصحيح والفرز والمراجعة مستمرة، وعقب الانتهاء منها سيتم اعتمادها من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ليتم إعلانها أمام كافة الطلاب والطالبات رسميًا.