الثلج يغطي شوارع الإسكندرية والبرق والرعد يضيء السماء لليوم الرابع على التوالي

الثلج يغطي الشوارع.. وأمطار غزيرة تضرب مختلف المناطق، وعواصف رعدية تسيطر، وبرق ورعد يضيء السماء، هذا هو الحال في الإسكندرية خلال الساعات الماضية، وخلال الأيام المقبلة، إذ تتعرض عروس البحر المتوسط لعواصف رعدية عنيفة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بحبات الثلج لليوم الرابع على التوالي، فيما تتمركز السحب قرب الإسكندرية ومطروح، لتزيد من فرص استمرار سقوط الأمطار على الإسكندرية.

وكشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان لها، أنها تستعد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، إذ تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، ويصاحبها دوى الرعد، خصوصًا على مناطق شمال المحافظة.

الطقس في الإسكندرية غدا

وفيما يخص حالة الطقس في الإسكندرية غدا السبت، فقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع استمرار الاضطراب في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على مختلف أنحاء عروس البحر خصوصًا المناطق الشمالية حتى نهاية الأسبوع، فيما تنتشر نحو 180 سيارة كسح ومعدات شفط وسحب تراكمات المياه، في مختلف أنحاء المدينة الساحرة لرفع مياه الأمطار أولًا بأول تجنبًا لتراكمها الذي قد يتسبب في إعاقة حركة المرور.

مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية تستمر حتى الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير الجاري، على أن يتم تحديث تنبؤات حالة الطقس في الإسكندرية بصورة يومية.

نوة الكرم 2024 بالإسكندرية

وتسببت نوة الكرم 2024 بالإسكندرية، في سقوط أمطار ثلجية غزيرة، والتي تستمر لنحو 10 أيام بسبب انطلاقها بالتزامن مع منخفض جوي يضرب البحر الأبيض المتوسط، وفقًا للأرصاد الجوية، وهو ما تسبب في اكتساء الشوارع بالثلوج، وانخفاض درجة الحرارة لتسجل العظمى 16 والصغرى 9 درجات فقط، وما يزيد الأجواء شديدة البرودة هو نشاط حركة الرياح التي تصل سرعتها إلى نحو 70 كم/س.

وحتى الآن، فإنّ نوة الكرم بالإسكندرية هي أقوى نوات فصل الشتاء 2024، إذ تفوقت في شدة وغزارة الأمطار على نوات قاسم والمكنسة، كما إنها انفردت بسقوط الثلوج بسبب تزامنها مع المنخفض الجوي الذي يضرب شمال البلاد.