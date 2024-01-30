طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار سقوط الأمطار الغزيرة تزامنا مع «نوة الكرم»

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء سقوط أمطار غزيرة، تزامنا مع تعرض المحافظة لارتفاع أمواج ورياح شديدة بالتزامن مع «نوة الكرم».

وسقطت أمطار غزيرة على عدة مناطق بالإسكندرية نتيجة كثافة من السحب تنذر باستمرار الأمطار الغزيرة، خلال الساعات المقبلة، الأمر الذي يتعامل معه رجال الصرف الصحي بالمدينة.

تجدد سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب تقرير غرفة عمليات الإسكندرية فإن طقس الإسكندرية خلال الساعات المقبلة، سيشهد تجدد سقوط الأمطار بدرجة متوسطة إلى غزيرة الشدة على فترات متقطعة.

برودة مع طقس الإسكندرية

ويصاحب أمطار الإسكندرية اليوم حالة من نشاط الرياح إذ تصل سرعتها الى 35-35 كيلومتر/الساعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع تسجيل درجة حرارة صغرى 11 درجة مئوية.

ارتفاع أمواج الإسكندرية

ويؤدي الطقس البارد في الإسكندرية إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 4 أمتار.