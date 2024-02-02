في 7 خطوات.. طريقة دفع الفواتير عبر تطبيق «إنستاباي»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية دفع الفواتير عبر تطبيق إنستاباي، في حين يظن البعض أنه مجرد تطبيق لتحويل الأموال وفقط، إلا أنه يتميز بعدد من الخدمات المالية الأخرى، منها خدمة دفع الفواتير، ويعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات دفع وسداد الفواتير عبر تطبيق إنستاباي، عبر اتباع عدد من الخطوات، بالإضافة إلى أهم البنوك المتعاملة مع التطبيق.

خطوات دفع الفواتير عبر «إنستاباي»

- فتح التطبيق والدخول للصحفة الرئيسية.

- اختيار والضغط على دفع الفواتير.

- اختر نوع الخدمة المراد دفع الفاتورة الخاصة بها « كهرباء- مياه- اتصالات».

- يتم اختيار مقدم الخدمة .

- يتم إدخال تفاصيل الفاتورة .

- ثم يتم الضغط علي التالي ليتم مبلغ الفاتورة.

- للتأكيد أدخل رقمك السري وسوف يقوم إنستاباى باطلاعك على نتيجة دفع الفاتورة.

أهم البنوك المتعاملة مع «إنستاباي»

- البنك الأهلي المصري

- بنك مصر

- بنك التعمير والإسكان

- بنك الإسكندرية

- البنك العربي الافريقي

- بنك القاهرة

- بنك البركة

- المصرف المتحد

- مصرف أبوظبي الإسلامي