رد تطبيق إنستاباي الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على سؤال هل يمكن التحويل بالعملات الأجنبية عبر إنستاباي؟.

هل يمكن التحويل بالعملات الأجنبية عبر إنستاباي؟

وأجاب إنستاباي بأنه يمكن استخدم التطبيق خارج مصر في التحويلات النقدية بين البنوك المصرية فقط، ولا يمكن التحويل بالعملات الأجنبية خارج مصر.

وبالنسبة للحد الأقصى للتحويل النقدي هو 70 ألفا لكل معاملة، والحد اليومي هو 120 ألف جنيه والحد الشهري 400 ألف جنيه، إذ أن هذه الحدود لكل بنك مسجل في تطبيق إنستاباي.

وسبق وذكر إنستاباي أن قريبًا سيتم انضمام جميع البنوك المصرية للتطبيق ونرصد في السطور التالية البنوك المتاحة حاليا.

بنوك متوفرة عبر تطبيق إنستاباي

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

-كريدي أجريكول.

-بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​