قبل انضمام جميع البنوك لـ«إنستاباي».. ازاي تشغل البرنامج؟

دائما ما يقدم برنامج «إنستا باي» كل ما هو جديد فيما يخص مميزات للعملاء الحاليين، حيث كان آخرها ما كشفه التطبيق التابع للبنك المركزي المصري عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيما يخص انضمام قائمة جديد ة من البنوك لتقديم خدماتها «أونلاين» عبر التطبيق قريبا.

ويعمل التطبيق، الذي أطلقه البنك المركزي المصري قبيل فترة قليلة، على تحويل نقدي لحظياً خلال الـ24 ساعة، ومع ظهور التطبيق كان متضمنا 34 بنكاً، فيما تبقي انضمام نحو 4 بنوك له، من أجل إتمام دخول كل البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري له.

مع تطوير التطبيق الأخير، يسعي عدد كبير من المواطنين لمعرفه كيفية تشغيل البرنامج، ومن ثم استخدامه للاستفاده بكل ما يقدمه من مميزات حصرية لعملاء البنوك المدرجة ضمن النظام المصرفي.

كيفية تشغيل برنامج «انستا باي»

- يمكنك عبر التطبيق عرض كشف حساب مختصر للحسابات البنكية الخاصة بك والمختلفة عبر التطبيق الواحد.

- اضغط على «إدارة الحسابات»

- اختر الحساب

- اختر عرض «كشف حساب»

- أدخل الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام واضغط على «إدخال»

- أدخل بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك والرقم السري الخاص بها

- ستلقي رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP

- أدخل رقم الـ OTP الذي قمت بإنشاءه

- قم بتعيين رقم سري IPN / PIN جديد

- قم بتأكيد الرقم السري IPN / PIN الجديد لإعادة تفعيل حسابك

أبرز البنوك المتعاملة حاليا عبر تطبيق إنستا باي:

- البنك المركزي المصري.

- البنك الأهلي المصري.

- بنك مصر.

- بنك القاهرة.

- بنك الإسكندرية.

- بنك قطر الوطني الأهلي QNB.

- البنك التجاري الدولي CIB.

- البنك العربي.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

- البنك المصري الخليجي EG Bank.

- البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB.

- المصرف العربي الدولي AIB.

- بنك التجاري وفا.

- البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank.

- بنك البركة.

- بنك فيصل الإسلامي.

- بنك HSBC.

- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الأهلي الكويتي.

- بنك أبوظبي الإسلامي​.

​- البنك الأهلي المتّحد.

- البنك العقاري المصري العربي.

- بنك الكويت الوطني.

- بنك قناة السويس.

- المصرف المتّحد.

- بنك أبوظبي الأول.

-كريدي أجريكول.

-بنك الإمارات دبي الوطني.

- بنك الاستثمار العربي.

- بنك أبو ظبي التجاري مصر.

- مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.

- سيتي بنك.

- بنك المشرق.

- Midbank.​​