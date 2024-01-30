منى زكي عن فيلم «رحلة 404»: قرأت السيناريو في 2013 والمشروع توقف

كشفت الفنانة منى زكي، كواليس مشاركتها في فيلم «رحلة 404»، قائلة إنها عندما قرأت السيناريو، أعجبت بشخصياته، والفلسفة التي وراء القصة المحكية.

وأضافت منى زكي، خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أنها كانت تشعر بـ«نغبشة» كلما تقرأ السيناريو، ويظل عقلها يفكر في هذه القصة، وهذا كله كان في 2013.

وتابعت «زكي»، أنها في هذا الوقت حملت ابنها الأوسط، والمشروع بدأ من هذه اللحظة في أن يتعرقل، مردفة: «طوال الوقت كنا نبحث عن شركة إنتاج، كل منتج يقرأ السيناريو يبدي إعجابه، لكن يعتذر عن إنتاجه بحجة أنه قد يكون عدم قريب من الناس».

وأشارت إلى أن قصة فيلم رحلة 404 بالرغم أنها مختلفة، لكن الفلسفة التي وراءها قد تكون قريبة من أي شخص في العالم، واستمر هذا الوضع بعد ذلك.